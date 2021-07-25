Два мяча Вильены и гол Кордобы принесли «Краснодару» гостевую победу над «Уралом»

В матче первого тура чемпионата РПЛ «Краснодар» переиграл в гостях «Урал».

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 3:0 в пользу «быков».

Дубль в матче оформил полузащитник «Краснодара» Тонни Вильена. Он забил на 62-й и 85-й минутах. Еще один голна свой счет записал новичок команды Кордоба (90+5). Он был точен с 11-метровой отметки.

Добавим, что в конце первого тайма Эрик Бикфалви мог вывести вперед «Урал». Игрок екатеринбургской команды не реализовал пенальти.

Во втором туре «Урал» сыграет дома с «Нижним Новгородом» (1 августа). «Краснодар» на следующий день примет на своем поле «Химки».