«Ахмат» обыграл на выезде «Крылья Советов» в матче чемпионата РПЛ

«Ахмат» в первом туре РПЛ в Самаре обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1.

Автором первого гола в матче стал полузащитник гостей Даниил Уткин. Он отличился на шестой минуте. Увеличил преимущество «Ахмата» нападающий Мохамед Конате (20). Единственный мяч «Крыльев» в активе форварда Владислава Сарвели (49).

Напомним, что в минувшем сезоне самарская команда играла в ФНЛ.

30 июля «Крылья Советов» примут дома «Спартак» в матче второго тура, «Ахмат» на своем поле сыграет с «Сочи» 3 августа.

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