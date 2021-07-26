Агент Клаудиньо: Предложений от «Зенита» не поступало

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы нападающего Клаудиньо, рассказал о переговорах с петербургским «Зенитом» о возможном трансфере бразильца.

«Я не контактировал с „Зенитом“ по поводу Клаудиньо, официальных предложений из клуба тоже не было. Но хотелось бы видеть Клаудиньо вместе с Малкомом в одной команде», - приводит слова Гарсии Sport24.

Отметим, что в нынешнем сезоне Клаудиньо сыграл 21 матч за «Ред Булл Брагантино», забил три гола и отдал шесть результативных передач. Текущее соглашение футболиста с бразильским клубом истекает в декабре 2024 года. По оценке портала Transfermarkt, стоимость хавбека составляет 11 миллионов евро.