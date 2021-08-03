На матче «Зенит» - «Краснодар» будут присутствовать болельщики не более 1 тысячи

Матч третьего тура Тинькофф - Российской Премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром» смогут посетить не более 1000 болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба «Зенита».

Сообщается, что возможность посетить игру в Санкт-Петербурге будет случайным образом предоставлена ограниченному числу владельцев абонементов.

«Зенит» также объявил, что болельщики, которые не смогут попасть на матч, получат специальное предложение, подробности которого не уточняются.

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится 7 августа на стадионе «Газпром Арена». Во втором туре РПЛ «Зенит» на выезде обыграл «Ростов» 4:2 и возглавил турнирную таблицу, а «Краснодар» дома уступил «Химкам» (0:1).