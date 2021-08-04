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04 августа 18:06
автор: Максим Скороходов

РПЛ проголосует по вопросу о переносе шестого тура чемпионата России

Результаты голосования станут известны в конце следующей недели.

Российская премьер-лига проведет голосование по запросу РФС о переносе шестого тура чемпионата России о футболе.

«Лига получила запрос РФС о переносе матчей шестого тура. Будет проведено заочное голосование, по результатам которого примется решение - как о возможности переноса, так и датах в случае положительного решения. О решении лига сообщит в установленном порядке в конце следующей недели», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы РПЛ.

Матчи 6-го тура чемпионата России пройдут 28-29 августа. Сборная России сыграет в отборочном турнире ЧМ-2022. 1 сентября россияне сыграют в Москве с Хорватией, 4 сентября на выезде с Кипром и 7 сентября также в Москве с Мальтой.

источник: ТАСС
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