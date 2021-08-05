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Официально: Месси покинул «Барселону»
05 августа 21:02
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: ФК "Барселона"

Официально: Месси покинул «Барселону»

Футболист выступал за каталонский клуб на протяжении всей карьеры.

«Барселона» официально объявила об уходе из клуба аргентинского нападающего Лионеля Месси.

Как сообщает сайт сине-гранатовых, клубу и 34-летнему футболисту не удалось достигнуть компромисса в переговорах по новому контракту. Отмечается, что соглашение не подписано из-за экономических правил и ограничений высшего дивизиона чемпионата Испании.

Ранее в СМИ сообщалось, что Месси был готов пойти на понижение зарплаты и подписать пятилетний контракт. Предыдущее соглашение истекло 30 июня.

В минувшем сезоне национального чемпионата Месси провел 35 матчей, в которых забил 30 мячей и отдал девять голевых передач.

Вместе с »Барселоной» аргентинец четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

источник: ФК «Барселона»
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