Официально: Месси покинул «Барселону»

«Барселона» официально объявила об уходе из клуба аргентинского нападающего Лионеля Месси.

Как сообщает сайт сине-гранатовых, клубу и 34-летнему футболисту не удалось достигнуть компромисса в переговорах по новому контракту. Отмечается, что соглашение не подписано из-за экономических правил и ограничений высшего дивизиона чемпионата Испании.

LATEST NEWS | Leo #Messi will not continue with FC Barcelona