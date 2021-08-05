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«Рубин» не смог обыграть на выезде «Ракув» в матче квалификации Лиги конференций
05 августа 23:58
автор: Александр Поволоцкий

«Рубин» не смог обыграть на выезде «Ракув» в матче квалификации Лиги конференций

Российский клуб стартовал в еврокубке с ничьей.

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций казанский «Рубин» в гостях сыграл вничью с польским «Ракувом».

Встреча в городе Бельско-Бяла завершилась со счетом 0:0 (0:0).

Добавим, что во время матча игроки «Рубина» испытывали проблемы с формой. Номера и буквы фамилий на футболках казанцев отклеивались. А после перерыва некоторым игрокам нарисовали цифры маркером.

Ответная игра пройдет в Казани 12 августа.

Лига конференций

3-й квалификационный раунд

Первый матч

«Ракув» (Польша) – «Рубин» (Россия) – 0:0 (0:0)

«Ракув»: Ковачевич, Тудор, Невулис, Арсенич, Вдовьяк, Полетанович, Папаниколау, Кун, Цебуля, Гутковскис, Иви Лопес.

«Рубин»: Дюпин, Зуев, Бегич, Уремович, Зотов, Шатов, Абильдгор, Евтич, Кварацхелия, Хакшабанович, Деспотович.

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источник: «Советский спорт»
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