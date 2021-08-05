«Рубин» не смог обыграть на выезде «Ракув» в матче квалификации Лиги конференций

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций казанский «Рубин» в гостях сыграл вничью с польским «Ракувом».
Встреча в городе Бельско-Бяла завершилась со счетом 0:0 (0:0).
Добавим, что во время матча игроки «Рубина» испытывали проблемы с формой. Номера и буквы фамилий на футболках казанцев отклеивались. А после перерыва некоторым игрокам нарисовали цифры маркером.
Играй не за фамилию на спине, а за эмблему на груди! ❤️💚 pic.twitter.com/oGqnCGXSE8— «Рубин» Казань (@fcrk) August 5, 2021