«Рубин» не смог обыграть на выезде «Ракув» в матче квалификации Лиги конференций

А упала, Б пропала, что осталось на спине? Старт «Рубина» в еврокубках больше запомнился конфузом с формой, а не футболом

В первых матчах третьего квалификационного раунда Лиги конференций «Рубин» и «Сочи» добились ничьих соответственно против «Ракува» в Польше (0:0) и сербского «Партизана» на берегу Черного моря (1:1).