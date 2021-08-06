Официально: Ромеро перешел из «Аталанты» в «Тоттенхэм»

Пресс-служба лондонского «Тоттенхэма» объявила о переходе защитника Кристиана Ромеро из «Аталанты».
Отмечается, что сумма трансфера составила 50 миллионов евро, а игрок подписал пятилетнее соглашение.
✍️ We are delighted to announce the signing of @CutiRomero2 from Atalanta.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 6, 2021
Welcome to Spurs, Cuti! 🇦🇷
Напомним, что Кристиан выступал за «Аталанту» с сентября 2020 года. Бергамаски дважды брали футболиста в аренду у «Ювентуса», а в прошлом году полноценно выкупили контракт футболиста за 16 миллионов евро. Всего Ромеро провел за команды 42 матча, забил три и отдал пять результивных передач.