Официально: Ромеро перешел из «Аталанты» в «Тоттенхэм»

Пресс-служба лондонского «Тоттенхэма» объявила о переходе защитника Кристиана Ромеро из «Аталанты».

Отмечается, что сумма трансфера составила 50 миллионов евро, а игрок подписал пятилетнее соглашение.

✍️ We are delighted to announce the signing of @CutiRomero2 from Atalanta.



Welcome to Spurs, Cuti! 🇦🇷