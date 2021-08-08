Терюшков - о матче «Химки» - «Ростов»: Закономерная ничья

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал итог матча третьего тура российской премьер-лиги между «Химками» и «Ростовом».

Результат по игре, две команды практически с одинаковой тактикой. Юрий Павлович Семин и Игорь Геннадьевич Черевченко много работали вместе, поэтому закономерный результат, все получилось. Каждая команда могла забить и по второму голу, но я думаю, что закономерная ничья, хотя был у нас в конце момент, в наши ворота были тоже, но выручал голкипер Лантратов, поэтому ничья является самым справедливым итогом», - приводит слова Терюшкова ТАСС.

Напомним, что этот матч стал первым для Юрия Семина в качестве главного тренера «Ростова».

Его клуб набрал первое очко и поднялся с последнего места в турнирной таблице, «Химки» с четырьмя очками стали шестыми.