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09 августа 17:33
автор: Александр Поволоцкий

Андрей Червиченко: «Зенит» превосходит всех в РПЛ и может решить судьбу чемпионства еще до перерыва

После трех туров клуб из Санкт-Петербурга набрал девять очков.

Экс-владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко считает, что у конкурентов «Зенита» мало шансов в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Зенит» сейчас превосходит абсолютно всех, особенно в атаке. Такое ощущение, что команда может прибавить тогда, когда захочет по ходу матча. Если им надо забить в начале матча, то они добавляют, забивают гол и уходят в некое успокоение. Они выглядят очень хорошо, играют профессионально, как гранд нашего футбола. Сейчас вернется Малком, который принес Бразилии олимпийский титул, привезёт из этой же сборной своего друга Клаудиньо. Несмотря на потуги всех команд, судьба чемпионства может решиться еще до перерыва», - приводит «Чемпионат» слова специалиста.

Добавим, что после трех туров чемпионата России максимальное количество очков (по девять) набрали «Зенит», казанский «Рубин» и московское «Динамо».

источник: Чемпионат.com
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