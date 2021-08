Лукаку прошел медицинский осмотр в «Челси»

Бельгийский форвард «Интера» Ромелу Лукаку близок к переходу в английский «Челси».

Как сообщает в своем твиттере журналист Фабрицио Романо, утром 9 августа 28-летний футболист прошел основную часть медицинского осмотра в Милане. Лукаку планирует полететь в Лондон в ближайшие дни. Отмечается, что трансфер форварда состоится на этой неделе.

Romelu Lukaku has just completed main part of his medical tests as new Chelsea player today morning in Milano. 100% confirmed. 🔵 #CFC



Romelu’s camp is now planning together with Chelsea for London flight this week. Deal to be announced in the next few days. 🛫🇬🇧 #Lukaku