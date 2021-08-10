Источник: Симеоне обсуждал с Месси переход в «Атлетико»

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси мог остаться в Испании. «Атлетико» интересовался аргентинцем, говорит журналист Movistar + Игнасио Мигелес.

Главный тренер Диего Симеоне лично обсуждал возможный переход с 34-летним игроком.

Месси и его семья всерьез рассматривали этот вариант, но Лионель все же выбрал «ПСЖ».

В сентябре 2020 года близкий друг Лионеля, нападающий Луис Суарес, со скандалом перебрался из «Барселоны» в «Атлетико».

Напомним, с 2004 года Месси выступал за основную команду «Барселоны». На прошлой неделе прошла прощальная пресс-конференция футболиста, так как стороны не смогли договориться о контракте.