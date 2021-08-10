«Спартак» проиграл «Бенфике» и не смог пробиться в раунд плей-офф квалификации Лиги Чемпионов

Футболисты «Спартака» уступили на выезде «Бенфике» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со счетом 0:2.

Счет в этой встрече открыл полузащитник португальского клуба Жоао Марио (57-я минута), второй мяч в компенсированное время в собственные ворота отправил защитник красно-белых Самюэль Жиго (92).

Напомним, что первая игра, состоявшаяся в Москве 4 августа, завершилась победой лиссабонской команды также со счетом 2:0. Таким образом, по сумме двух матчей «Спартак» вылетел из Лиги чемпионов и продолжит выступление в Лиге Европы. Жеребьевка группового этапа турнира состоится 27 августа.

Добавим, что «Бенфика» в раунде плей-офф Лиги чемпионов встретится с ПСВ.

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд

Ответный матч