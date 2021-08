Месси подписался на страницу «ПСЖ» в инстаграме

Аргентинский форвард Лионель Месси подписался на аккаунт «ПСЖ» в инстаграме.

Напомним, что 34-летний футболист стал игроком французского клуба во вторник, 10 августа.

