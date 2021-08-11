Месси подписался на страницу «ПСЖ» в инстаграме

Аргентинский форвард Лионель Месси подписался на аккаунт «ПСЖ» в инстаграме.
Напомним, что 34-летний футболист стал игроком французского клуба во вторник, 10 августа.
❤️💙📱— Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 11, 2021
Welcome to our Instagram, Leo! 🤩
You can be ~* Messi and follow us here: https://t.co/B5ewlAR1y8#PSGxMESSI pic.twitter.com/BHnvNWBIrl
После информации о подписании соглашения, количество подписчиков Месси в инстаграме увеличилось до 247 миллионов. Показатель «ПСЖ» в этой соцсети достиг отметки в 43,4 млн.