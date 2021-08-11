Нападающий «Вильярреала» Морено сравнял счет в игре за Суперкубок УЕФА с «Челси»

На стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте продолжается матч за Суперкубок УЕФА между английским «Челси» и испанским «Вильярреалом».

Завершилось основное время встречи, которое не выявило обладателя трофея. Счет матча - 1:1.

Напомним, что марокканский полузащитник Хаким Зиеш вывел «Челси» на 27-й минуте. Он отличился с передачи Кая Хаверца. В концовке первого тайма зиеш получил травму и покинул поле.

На 73-й минуте нападающий «Вильярреала» Жерар Морено сравнял счет.

Добавим, что матч обслуживает российская бригада судей во главе с Сергеем Карасевым.