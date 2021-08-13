Ильзат Ахметов - о результатах жеребьевки Кубка России: Скажу одно - надо выйти и обыгрывать их

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал результаты жеребьевки элитного группового раунда Кубка России БЕТСИТИ.
«Жеребьевка довольно интересная. Скажу одно: нужно обыграть «Металлург» и «Зенит» и идти дальше.
Есть ли у этих команд друзья? Наверняка есть ребята, с которыми я пересекался раньше. Но нет близких друзей, с которыми я бы постоянно общался. Играл ли я когда-нибудь в этих городах? В Липецке нет. Я приезжал в Ижевск с академией Коноплева на турниры в Поволжье, играл с местной командой», - цитирует Ахметова официальный сайт клуба.
источник: ПФК ЦСКА