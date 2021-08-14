«Спартак» – «Урал». Стартовые составы

«Спартак» и «Урал» объявили свои стартовые составы на матч четвертого тура чемпионата России.
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Крал, Зобнин, Бакаев, Ломовицкий, Понсе, Ларссон;
«Урал»: Годзюр, Рыков, Герасимов, Кулаков, Адамов, Подберезкин, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Августиняк, Панюков.
Напомним, что главным арбитром встречи назначен Евгений Кукуляк из Калуги.
После трех туров РПЛ подопечные Руя Витории занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав три очка. Екатеринбургский клуб располагается на 15-й строчке с одним очком.