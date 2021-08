Фернандеш стал десятым игроком в истории АПЛ, который оформил хет-трик в первом туре

Полузащитник »Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш стал автором первого хет-трика в новом сезоне АПЛ.

Как сообщает Opta, 26-летний португалец стал десятым игроком в истории лиги, который забил три мяча в стартовом туре. Первым хет-трик оформил нападающий «Ковентри» Микки Куинн в сезоне 1993/1994.

