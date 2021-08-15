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«Рубин» в Казани сыграл вничью с «Крыльями Советов»
15 августа 21:54
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Крылья Советов"

«Рубин» в Казани сыграл вничью с «Крыльями Советов»

В РПЛ не осталось команд без потерянных очков.

Казанский «Рубин» в домашнем матче четвертого тура российской премьер-лиги сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» - 1:1.

На гол нападающего самарцев Ивана Сергеева (59-я минута встречи) казанцы ответили точным ударом полузащитника Хвана Ин-Бома.

Таким образом, «Рубин» набрал 7 очков и догнал лидера чемпионата «Зенита», «Крылья Советов набрали первое очко, до этого самарцы были единственной командой, проигравшей все свои матчи.

21 августа состоится матч «Крылья Советов» - «Сочи», а на следующий день пройдет игра «Химки» - «Рубин».

РПЛ

4-й тур

«Рубин» (Казань) - «Крылья Советов» (Самара)

Голы: Хван, 63 - Сергеев, 59

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Бегич, Уремович, Самошников (Игнатьев, 74), Шатов (Евтич, 39), Хван Ин Бом, Абильгор, Хакшабанович (Кварацхелия, 56), Бакаев (Игнатьев, 46), Костюков.

«Крылья Советов»: Ломаев, Зеффан, Чернов, Солдатенков, Ежов (Кабутов, 89), Иванисеня, Горшков, Зиньковский (Пиняев, 74), Витюгов (Пруцев, 85), Сергеев (Онугха, 85), Глушенков (Сарвели, 74).

Предупреждения: Самошников, 40, Ломаев, 63, Абильгор, 77, Бегич, 77, Хван Ин Бом, 90.

источник: «Советский спорт»
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