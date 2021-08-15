«Рубин» в Казани сыграл вничью с «Крыльями Советов»

Казанский «Рубин» в домашнем матче четвертого тура российской премьер-лиги сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» - 1:1.

На гол нападающего самарцев Ивана Сергеева (59-я минута встречи) казанцы ответили точным ударом полузащитника Хвана Ин-Бома.

Таким образом, «Рубин» набрал 7 очков и догнал лидера чемпионата «Зенита», «Крылья Советов набрали первое очко, до этого самарцы были единственной командой, проигравшей все свои матчи.

21 августа состоится матч «Крылья Советов» - «Сочи», а на следующий день пройдет игра «Химки» - «Рубин».

РПЛ