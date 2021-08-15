Ганчаренко раскрыл подробности конфликта Вильены и Ильина

Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Виктор Ганчаренко после победы над тульским «Арсеналом» рассказал о конфликте Тонни де Вильены и Владимира Ильина.

«Санкции Вильены не имеют ничего общего с конфликтом с Ильиным. Да, у нас была перепалка, но в любом коллективе, а он вполне здоровый, может возникнуть неприятная ситуация. Игроки могут запускаться после игрового эпизода, но все обсуждается и решается без проблем. То, что произошло вчера, должно остаться вчера. Что касается Вильены, то он по-своему понимает свой контракт, по-разному трактует пункты контракта. Ему нужно внимательно посмотреть на некоторые моменты и понять, что клуб в этой ситуации абсолютно прав», - передает корреспондент «Чемпионата».

Вильена выступает за «Краснодар» с 2019 года. 14 июля 2019 года дебютировал за клуб в матче против «Ахмата» в первом туре РПЛ, а уже во втором против «Уфы» забил дебютный гол.