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20 августа 22:56
автор: Александр Бойченко

Габриэль Барбоза и Халк вошли в символическую сборную недели Кубка Либертадорес

Халк отметился голом и голевой передачей.

Бывший нападающий «Зенита» Халк включен в команду недели Кубка Либертадорес. Бразилец играет за «Атлетико Минейро».

Сборная недели в Кубке Либертадорес: Эверсон («Атлетико Минейро»), Фернандо Леон («Барселона»), Густаво Гомес («Палмейрас»), Жуниор Алонсо («Атлетико Минейро»), Матиас Сарачо («Атлетико Минейро»), Виллиан Арау («Фламенго»), Дамиан Диас («Барселона»), Дуду («Палмейрас»), Халк («Атлетико Минейро»), Габриэл Барбоза («Фламенго»), Гонсало Мастриани («Барселона»).

В полуфинале турнира «Палмейрас» (Бразилия) сыграет с «Атлетико Минейро» (Бразилия), а «Фламенго» (Бразилия) — с «Барселоной» из Эквадора.

источник: «Советский спорт»
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