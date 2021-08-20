Габриэль Барбоза и Халк вошли в символическую сборную недели Кубка Либертадорес

Добили американцев за 13 секунд до конца овертайма! Как Россия стартовала на домашнем ЧМ по пляжному футболу

В своем первом матче на чемпионате мира по пляжному футболу, который проходит в Лужниках, наша сборная в дополнительное время победила США – 5:4.