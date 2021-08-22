Ла лига поздравила бывшего полузащитника «Сельты» Мостового с днем рождения (видео)

Бывшему полузащитнику испанской «Сельты» и сборной России сегодня, 22 августа, исполнилось 53 года.

С эти знаменательным событием экс-футболиста поздравила ла лига. Пресс-служба испанского чемпионата опубликовала видео с наиболее яркими моментами с участием Александра в составе «Сельты».

Напомним, что Мостовой выступал за испанский клуб с 1996 по 2004 год. Всего он провел за команду 276 матчей, забил 70 голов и отдал 20 результативных передач.