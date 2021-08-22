Дубль Смолова принес «Локомотиву» домашнюю победу над «Краснодаром»

Матч пятого тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Краснодаром» завершился победой железнодорожников со счетом 2:1.

Одним из главных героев встречи стал форвард столичного клуба Федор Смолов, отличившийся дублем на 7-й и 33-й минутах. Отметим, что дважды ему ассистировал полузащитник Рифат Жемалетдинов.

Краснодарцы ответил забитым мячом нападающего Джона Кордобы (71).

Благодаря сегодняшней победе «Локомотив» набрал 11 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Виктора Гончаренко располагаются на девятой строчке с шестью очками.

В следующем туре московский клуб сыграет в гостях против «Динамо», а «Краснодар» на своем поле примет «Рубин». Обе встречи запланированы на 27 августа.