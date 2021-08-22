«Наполи» начал сезон в серии А с победы над «Венецией»

Футболисты «Наполи» одержали победу над «Венецией» в домашнем матче 1-го тура чемпионата Италии со счетом 2:0.
В составе неаполитанской команды голами отметились Лоренцо Инсинье (62, пен.) и Элиф Элмас (72).
Отметим, что на 23-й минуте с поля был удален нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен.
В следующем туре «Наполи» в гостях сыграет против «Дженоа», а «Венеция» на выезде встретится с «Удинезе».
Чемпионат Италии
1-й тур
«Наполи» - «Венеция» - 2:0 (0:0)
Голы: Инсинье, 62 (пен). Элмас, 72.
Незабитый пенальти: Инсинье, 57.
«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руй, Лоботка, Зелиньски (Элмаз, 35), Фабиан Руис (Гаэтано, 72), Инсинье, Политано (Лосано, 71), Осимхен.
«Венеция»: Маенпяя, Эбуэхи (Свобода, 51), Кальдара, Чеккарони, Молинаро, Перец (Галацци, 74), Фьордилино (Тессманн, 63), Хейманс (Деци, 74), Ди Мариано (Сигурдссон, 63), Форте, Юнсен.
Предупреждения: Фьордилино (12), Кальдара (30), Хейманс (38), Эбуэхи (45), Форте (50), Фабиан Руис (52), Чеккарони (61), Тессманн (75).
Удаление: Осимхен (23).