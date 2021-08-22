«Наполи» начал сезон в серии А с победы над «Венецией»

Футболисты «Наполи» одержали победу над «Венецией» в домашнем матче 1-го тура чемпионата Италии со счетом 2:0.

В составе неаполитанской команды голами отметились Лоренцо Инсинье (62, пен.) и Элиф Элмас (72).

Отметим, что на 23-й минуте с поля был удален нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен.

В следующем туре «Наполи» в гостях сыграет против «Дженоа», а «Венеция» на выезде встретится с «Удинезе».

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1-й тур