Кунде согласовал детали контракта с «Челси»

Защитник «Севильи» Жюль Кунде в ближайшее время станет игроком лондонского «Челси».

Как сообщает в своем твиттере журналист Фабрицио Романо, английский клуб согласовал с 22-летним футболистом детали контракта. По информации источника, соглашение будет рассчитано до 2026 года.

Jules Koundé has an agremeent on personal terms with Chelsea until June 2026 since weeks. He’s ready to join if the two clubs reach an agreement but he’ll be respectful with Sevilla, not forcing his move 🔵 #CFC



Zouma to West Ham, key to proceed. Talks ongoing on personal terms.