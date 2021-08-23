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23 августа 22:20
автор: Александр Поволоцкий

Роналдо и Роберто Карлос покурили сигареты в перерыве благотворительного матча (фото)

Инцидент произошел в июне 2018 года.

В твиттере Football Tweet появилась фотография, на которой запечатлены два бывших футболиста сборной Бразилии Роналдо и Роберто Карлос.

Резонанс снимка придает тот факт, что два легендарных игрока изображены с сигаретами в руках. По одной из версий, фотография было сделана в перерыве благотворительного матча между ветеранами сборных Норвегии и Бразилии. Встреча состоялась в 2018 году. Роналдо на поле не выходил, занимая место на тренерской скамейке.

Напомним, Роберто Карлос выступал за махачкалинский «Анжи» с 2011 по 2012 годы. Защитник провел за российский клуб 25 матчей. В составе сборной Бразилии он становился чемпионом мира в 2002 году.

Роналдо дважды становился обладателем Кубка мира, а в 2011 году двукратный обладатель «Золотого мяча» завершил карьеру в 34-летнем возрасте.

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