Роналдо и Роберто Карлос покурили сигареты в перерыве благотворительного матча (фото)

В твиттере Football Tweet появилась фотография, на которой запечатлены два бывших футболиста сборной Бразилии Роналдо и Роберто Карлос.

Резонанс снимка придает тот факт, что два легендарных игрока изображены с сигаретами в руках. По одной из версий, фотография было сделана в перерыве благотворительного матча между ветеранами сборных Норвегии и Бразилии. Встреча состоялась в 2018 году. Роналдо на поле не выходил, занимая место на тренерской скамейке.

Ronaldo with Roberto Carlos smoking a cigarette at half-time of a charity match. 😅 pic.twitter.com/UD2uDjBpWT