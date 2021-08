«Вест Хэм» готов купить полузащитника ЦСКА Влашича за 30 млн евро

Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич близок к переходу в «Вест Хэм».

Как сообщил в своем твиттере журналист Даниэле Лонго, английский клуб готов заплатить армейцам 30 миллионов евро за 23-летнего футболиста. Отмечается, что представители »Вест Хэма» уже сегодня проведут встречу с агентом Влашича.

