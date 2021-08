«Реал» сделал предложение «ПСЖ» по трансферу Мбаппе, но получил отказ от парижан

«Реал» сделал официальное предложение «ПСЖ» по поводу возможного трансфера форварда парижан Килиана Мбаппе.

Как сообщил в своем твиттере журналист Фабрицио Романо, мадридский клуб предложил за 22-летнего француза 160 миллионов евро за переход в текущее трансферное окно.

Confirmed. Real Madrid have made a formal bid for €160m to sign Kylian Mbappé immediatly. NO green light from Paris Saint-Germain yet. ⚪️🇫🇷 #Mbappé #RealMadrid



Kylian Mbappé has turned down more than three different proposals from PSG to extend the contract. He’s waiting too. pic.twitter.com/cGTAmYVhdb