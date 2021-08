Спортивный директор «ПСЖ»: Если Мбаппе хочет уйти, мы не будем ему препятствовать

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо прокомментировал возможный переход нападающего парижского клуба Килиана Мбапее в «Реал».

Напомним, накануне мадридский клуб сделал предложение парижанам по трансферу 22-летнего футболиста, но получил отказ. «Реал» готов заплатить за француза 160 миллионов евро.

«Мбаппе хочет перейти в «Реал», мы не будем его удерживать. Мы сказали «нет» первому предложению клубу из Мадрида, но если наши условия будут выполнены, то посмотрим», — приводит слова Леонардо твиттер журналиста Фабрицио Романо.

