«Краснодар» предложил «Галатасараю» восемь миллионов евро за Маркана

«Краснодар» сделал предложение по защитнику турецкого «Галатасарая» Маркану.

Как сообщает в своем твиттере журналист Якуп Джинар, российский клуб готов купить 25-летнего футболиста за восемь миллионов евро. Ранее в СМИ появилась информация, что Маркан подписал контракт со «Спартаком». На бразильца также претендует петербургский «Зенит».

Отмечается, что «Галатасарай» отклонил предложение «Наполи». Клуб из Неаполя готов был заплатить за годичную аренду Маркана полтора миллиона и прописать в соглашении право выкупа контракта защитника за 12,5 млн евро.

Напомним, бразилец перешел в «Галатасарай» из португальского «Шавиша» в январе 2019 года за четыре миллиона евро. С тех пор Маркан провел за турецкую команду 107 матчей во всех турнирах, записал на свой счет один гол и одну голевую передачу, а также заработал 35 желтых и три красных карточки.