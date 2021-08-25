Хет-трик Обамеянга помог «Арсеналу» разгромить «Вест Бромвич» во втором раунде Кубка английской лиги

«Арсенал» на выезде переиграл «Вест Бромвич» в матче 2-го раунда Кубка английской лиги со счетом 6:0.
В составе лондонской команды голами отметились Пьер-Эмерик Обамеянг (17-я, 45-я и 62-я минуты), Николя Пепе (45+1), Букайо Сака (50) и Александр Ляказетт (69).
Ранее в среду «Саутгемптон» в гостях разгромил «Ньюпорт Каунти» (8:0), а «Ньюкасл» дома в серии послематчевых пенальти уступил «Бернли» (0:0, 3:4 пен).
Своего соперника в третьем раунде турнира «Арсенал» узнает после жеребьевки, которая состоится сегодня позднее.
Кубок английской лиги
2-й раунд
«ВЕСТ БРОМВИЧ» – «АРСЕНАЛ» – 0:6 (0:3)
Голы: Обамеянг, 17. Обамеянг, 45. Пепе, 45+1. Сака, 50. Обамеянг, 62. Ляказетт, 69.
«Вест Бромвич»: Палмер, Ингрэм, Кипре, Тэйлор (Ричардс, 82), Рич, Снодграсс (Кинг, 74), Шоттон, Fellows, Гарднер-Хикман, Зохоре (Faal, 65), де Каштру.
«Арсенал»: Рэмсдейл, Нуну Тавареш, Холдинг, Колашинац, Чемберс, Джака (Ляказетт, 67), Эль-Ненни, Эдегор (Мэйтленд-Найлз, 61), Сака, Пепе, Обамеянг (Мартинелли, 76).
Предупреждения: де Каштру (2), Холдинг (27), Колашинац (39).
«НЬЮПОРТ» – «САУТГЕМПТОН» – 0:8 (0:3)
Голы: Броя, 9. Телла, 25. Уокер-Питерс, 44. Эльюнусси, 48. Эльюнусси, 55. Броя, 57. Редмонд, 69. Эльюнусси, 90+1.
«Ньюпорт»: Таунсенд, Льюис, Фаркуарсон, Кларк, Беннетт (Гринидж, 65), Уиллмотт, Холл, Азаз (Эллисон, 46), Миссилу, Долан (Апсон, 46), Абрахам.
«Саутгемптон»: Форстер, Уокер-Питерс, Валери, Стивенс, Беднарек, Редмонд, Уорд-Проуз (Уолкотт, 70), Диалло, Телла (Обафеми, 65), Эльюнусси, Броя (Лонг, 65).
Предупреждения: Диалло (45), Таунсенд (51), Льюис (78), Апсон (82).
«НЬЮКАСЛ» – «БЕРНЛИ» – 0:0 (0:0, 0:0, 3:4)
«Ньюкасл»: Вудмен, Крафт, Манкильо (Сен-Максимен, 76), Кларк, Льюис, Лонгстафф, Фрэйзер (Альмирон, 83), Хендрик, Ласселс, Гэйл (Уиллок, 76), Жоэлинтон.
«Бернли»: Хеннесси, Ми, Коллинз, Бардсли, Питерс, Корк, Леннон (Тэйлор, 59), Браунхилл, Макнил, Вуд, Родригес (Барнс, 69).
Предупреждения: Коллинз (79), Макнил (80).