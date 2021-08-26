Алаев подтвердил, что матч сборной России со Словакией может быть перенесен из Казани в другой город

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил о том, что в данный момент организация рассматривает вариант, при котором матч отборочного раунда к ЧМ-2022 между сборными России и Словакии будет перенесен из Казани в другой город.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что главной причиной подобного решения является неудовлетворительное состояние газона на домашнем стадионе «Рубина».

– Состояние газона на «Ак Барс Арене» вызывает беспокойство. Находимся на оперативной связи с руководством региона. Отрабатываем вариант возможного переноса матча сборной из Казани, но для этого нужно получить согласие УЕФА и словацкой стороны. В случае переноса приоритетным городом является Москва. Окончательное решение будет принято в ближайшее время, – цитирует Алаева официальный сайт РФС.

Напомним, что игра между сборными России и Словакии состоится 8 октября. На данный момент подопечные Валерия Карпина занимают второе место в турнирной таблице группы H, набрав шесть очков.