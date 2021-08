«Манчестер Сити» отстранил Менди от тренировок из-за обвинения в четырех эпизодах изнасилования

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамена Менди может стать фигурантом уголовного дела.

По информации официального сайта «горожан», клуб временно отстранил от работы с командой. Менди предъявлены обвинения в изнасилованиях.

Как сообщает PA Media, полиция графства Чешир подозревает футболиста в четырех эпизодах изнасилования. Жертвами стали трое заявителей в возрасте старше 16 лет. Преступления произошли в период с октября 2020 года по август 2021-го.

#Breaking Manchester City footballer Benjamin Mendy, 27, has been charged with four counts of rape and one count of sexual assault against three complainants aged over 16 between October 2020 and August 2021, Cheshire Constabulary said pic.twitter.com/zDCRCyl38n