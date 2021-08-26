Александр Мостовой - о жеребьевке «Зенита»: Сейчас лучше ничего не говорить

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов за «Зенит». Сине-бело-голубые встретятся с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме».

«Нормальный жребий. Другого ждать не пришлось. В любом случае, две команды будут сильными. Повезло, что хотя бы «Мальме» попался. Это все же не «Вольфсбург» или кто-либо еще. Теперь лучше ничего не говорить: из года в год мы начинаем прогнозировать, какой будет результат, помните? Мы получили эти команды, забыли.

Если не продвинуться дальше, попадешь в Лигу Европы. «Спартак» вылетел, будет в ЛЕ. Раньше такого не было - вылетаете, сидите дома и смотрите по телевизору», - передает слова Мостового «РИА Новости» через «Чемпионат».