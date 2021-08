«Манчестер Юнайтед» готовит официальное предложение по Роналду, «Ман Сити» вышел из переговоров

По информации журналиста Фабрицио Романо, в ближайшее время агент Жорже Мендеш, представляющий интересы португальского форварда, получит официальное предложение по личному контракту Криштиану Роналду.

Ранее журналист сообщил, что со вчерашнего вечера руководство «манкунианцев» поддерживает прямой контакт с агентом по поводу возвращения нападающего сборной Португалии.

Отмечается, что «Манчестер Сити» решил приостановить переговоры о переходе португальского форварда.

В пятницу стало известно, что португальский нападающий попрощался с партнерами по «Ювентусу» и забрал вещи из клубной раздевалки.

Напомним, что Роналду защищал цвета «Ювентуса» с июля 2018 года. За это время он отыграл за итальянскую команду 134 матча, забил 101 гол и сделал 22 результативные передачи. Действующий контракт нападающего с туринцами истекает 30 июня 2022 года.

Manchester United are preparing their official contract proposal to Cristiano Ronaldo! Jorge Mendes will receive it soon. Man Utd are “confident” now. 🔴🇵🇹 #MUFC #Ronaldo



Paul Pogba is currently not involved in any talk. Man City are OUT of the race for Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/Ay4GUZfduS