«Манчестер Юнайтед» согласовал с Роналду условия личного контракта

По информации журналиста Николы Скиры, португальский нападающий Криштиану Роналду подпишет с английским клубом соглашение сроком до 2023 года и зарплатой в 30 миллионов евро за сезон.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» сделал официальное предложение «Ювентусу» о трансфере нападающего сборной Португалии.

Напомним, что до утра пятницы «Манчестер Сити» казался наиболее вероятным клубом для пятикратного обладателя «Золотого мяча». Но после 48 часов, в ходе которых агент Роналду Жорже Мендеш вел переговоры с представителями «Ювентуса» в Турине по поводу возможного переезда форварда на стадион «Этихад», «горожане» заявили, что более не заинтересованы в трансфере.

Роналду уже выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 годы. За это время нападающий провел 292 встречи за английский клуб и записал на свой счет 118 забитых мячей и 69 голевых передач.

