ЦСКА прокомментировал очередную травму Фукса

Защитник ЦСКА Бруно Фукс вышел на поле в матче молодежного первенства России против «Академии Коноплева» (2:0). Футболист получил травму во втором тайме и был заменен.

«Бруно Фукс был заменен в матче М-лиги из-за легкого мышечного дискомфорта. В течение нескольких дней медперсонал проведет консервативную терапию, по результатам которой будет принято решение об окончательной тактике и сроках лечения игрока», - говорится в сообщении клуба.

Защитник перешел в ЦСКА летом 2020 года и подписал пятилетний контракт. С тех пор он принял участие только в одном матче команды против «Ахмата», в котором провел на поле 12 минут. Также бразилец участвовал на Олимпиаде в Токио, но за сборную не вышел играть ни в одном матче.