Нойер установил рекорд Бундеслиги по количеству сухих матчей

Голкипер мюнхенской команды Мануэль Нойер провел 205-й матч без пропущенных мячей в чемпионате Германии, превзойдя достижение бывшего вратаря и нынешнего председателя совета директоров «Баварии» Оливера Кана (204).
Отметим, 35-летний голкипер провел 437 матчей за немецкий клуб во всех турнирах, пропустив 336 мячей.
Добавим, что в хет-трик в этой встрече на свой счет записал нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. Теперь на счету польского нападающего 301 гол в 333 матчах в футболке мюнхенского клуба.
источник: «Советский спорт»