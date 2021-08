Защитник Кофрие официально перешел в «Спартак»

Пресс-служба «Спартака» сообщила о том, что клуб приобрел центрального защитника «Сент-Трюйдена» Максимилиано Кофрие.

По информации источника, 24-летний бельгиец подписал с командой долгосрочный контракт и будет выступать под третьим номером. Сумма трансфера футболиста пока неизвестна.

Кофрие является воспитанником академии «Андерлехта». Он защищал цвета «Сент-Трюйдена» с осени прошлого года. В общей сложности игрок провел за команду 25 матчей, забил один гол и отдал один ассист.

🇧🇪 𝐈𝐭'𝐬 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 🇧🇪



We are delighted to announce the signing of Belgian defender Maximiliano Caufriez from Sint Truiden!



He joins us on a long term contract, and will become the first Belgian to play for Spartak.



Welcome to Spartak, Maxi 🔴⚪️ pic.twitter.com/AhomEjTuns