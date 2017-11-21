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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Егор Титов подготовил прогноз на матч «Севилья» – «Ливерпуль» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона 2017/2018. Эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что команды разделят очки.

В случае победы «Ливерпуль» обеспечивает себе место в плей-офф Лиги чемпионов. И, судя по его последней игре, он сейчас в порядке и способен выиграть. В первом матче только случайность не позволила команде Клоппа обыграть «Севилью». Но в то же время «Ливерпуль» и ничья может вполне устроить. Остаётся последняя игра со «Спартаком», но она на своём поле. Если же рискнуть и проиграть в Севилье, то игроки могут занервничать, ведь им придётся играть обязательно на победу против «Спартака».

«Севилья» дома очень хороша, но не настолько, чтобы точно обыграть «Ливерпуль». Всё-таки по классу исполнителей «Севилья» уступает английскому клубу. У неё нет исполнителей уровня Коутиньо, Мане или Салаха. На мой взгляд, ничья здесь устраивает обе команды, поэтому чересчур рисковать никто не будет. Лучше всего поставить как раз на ничейный исход.

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