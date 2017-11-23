Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Егор Титов подготовил прогноз на матч «Локомотив» — «Копенгаген» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы сезона 2017/2018. Эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что «железнодорожники» выиграют с разницей в один мяч.

«Локомотив» поставил себя в очень тяжёлую ситуацию, проиграв на своём поле «Шерифу». Но всё-таки по-прежнему всё зависит только от него самого. Нужно побеждать в двух оставшихся матчах, и тогда «Локо» окажется в плей-офф Лиги Европы. Конечно, такая задача под силу подопечным Сёмина.

Главное испытание — предстоящий матч с «Копенгагеном». В первой встрече команд датчане имели преимущество, но оно было в большей степени территориальным, нежели игровым. Мяч крутился возле штрафной Гильерме, но вратарю не так уж часто приходилось вступать в игру, спасать команду.

На своём поле «Локомотив» будет действовать куда более смело. Сейчас нужно выигрывать. У «железнодорожников» есть братья Миранчуки, есть Фернандеш и Фарфан, находящиеся в потрясающей форме. Этих исполнителей должно хватить для победы над «Копенгагеном». Но матч простым не будет. Датчане умеют закрываться. Не исключено, что судьба матча решит один гол.

Я поставлю на победу «Локомотива» с разницей ровно в 1 мяч.