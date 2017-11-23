Экс-главный тренер «Анжи», «Тосно», «СКА-Хабаровска» и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Александр Григорян дал прогноз на матч «Эвертон» — «Аталанта» в пятом туре группового этапа Лиги Европы 2017/2018. Он предполагает, что в Англии будет ничейный результат.

В последнем туре АПЛ, имея такой мощный состав по именам, «Эвертон» вновь показал невнятный футбол и сыграл 2:2 с «Кристал Пэласом», ярко выраженным аутсайдером лиги.

Тем не менее, дома «Эвертону» по силам взять ничью с «Аталантой». Даже при такой невнятной игре и даже при отсутствии главного тренера. С тех пор как уволили Кумана, команда никак не может определиться с наставником. Но в клубе есть достаточно лидеров, у которых есть самолюбие: тот же Сигурдссон, тот же Руни и Леннон.

Англичане должны собраться на этот матч. У меня есть предчувствие, что они могут даже выиграть. Но «Аталанта» весьма убедительно выглядит в чемпионате Италии. Пусть она и проиграла лидерам лиги, но команда показывает очень фундаментальный футбол. Но я считаю, что у «Эвертона» наступил момент, когда он раскрепостится, соберётся и сыграет вничью. Даже думаю, что обе команды забьют.