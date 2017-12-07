Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Егор Титов подготовил прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Зенит» в 6-м туре группового этапа Лиги Европы сезона 2017/2018. Эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что хозяева победа, но «Зенит» забьёт.

«Зенит» мне совсем не нравится в последний месяц. Все игры натужные, во всех «Зенит» не проявляет себя так, как должен это делать, учитывая качество игроков, которые есть в распоряжении Манчини. В чемпионате проблема. В Лиге Европы группа совсем уж слабенькая была. Но вот с «Реал Сосьедадом» в последнем туре могут возникнуть проблемы. Это матч за первое место в группе. И мне кажется, что «Сосьедад» при горячей поддержке трибун вполне может одержать победу. Команда играющая, техничная. Хочется ей взять реванш за поражение в Петербурге.

«Зенит» же сейчас уступает самому себе образца сентября-октября. Думаю, игра вполне может получиться результативной. «Зенит» свой шанс подловит. Но «Зенит» пропускает почти в каждом матче. Баски забьют минимум два. Так что я ставлю на победу хозяев при условии, что обе команды забьют».