Хоккейный обозреватель Максим Лебедев специально для «Рейтинга Букмекеров» дал прогноз на матч Россия – Канада в рамках Кубка Первого канала. Он полагает, что канадцы выиграют в основное время.

На любом турнире, где могут встретиться эти две неординарных сборных, в каком бы виде они не были, существует отдельно матч Россия – Канада, и отдельно весь остальной турнир где-то там внизу, ковыряющийся в навозе. Потому что значение матча Россия – Канада для мирового хоккея имеет непреходящее лучезарное значение, а все остальное – рутина.

Вот только в отличие от канадцев, которые играют вполне прилично и до России, и после и даже против России, в наших взаимоотношениях с родоначальниками не все так просто. Мы можем у них выиграть, и даже иногда это делаем, но после этой победы любой турнир для нас заканчивается, и сборную России можно брать голыми руками.

Наиболее примечательной в этом отношении была Олимпиада-2006 года в итальянском Турине. У нас там была такая сборная, в которой Малкин и Овечкин бегали за пивом для старших товарищей, и вообще по молодости лет практически не считались за людей. С канадцами мы столкнулись в четвертьфинале, выиграли 2:0 (Овечкин стал человеком, открыв счет). Но зато потом сборная России не только проиграла полуфинал и матч за третье место, но и не забросила в этих играх ни одной шайбы. Имея самую убийственную атаку на групповом этапе.

Картина повторилась на чемпионате мира 2011 года. Там мы тоже «завалили» Канаду в четвертьфинале, и тоже в итоге стали четвертыми, что стоило Вячеславу Быкову должности главного тренера сборной. Кстати, в том 2011 году была последняя победа над канадцами нашей «взрослой» сборной на официальных турнирах. Следующие пять матчей мы Канаде проиграли, иногда даже с грохотом и под литавры, как, например, в финале ЧМ-2015.

Что будет теперь, особенно с учетом того, какими смешными были канадцы в матче с Южной Кореей? Так это они с корейцами были смешными, а с нами станут серьезными. И вломят нам в основное время на глазах своих же болельщиков.

Потому что у них это в последние годы хорошо получается. Особенно, когда сборной рулит Олег Знарок.