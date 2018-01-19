Хоккейный обозреватель Максим Лебедев специально для «Рейтинга Букмекеров» дал прогноз на поединок регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Слован». Он предлагает поставить на победу хозяев в основное время.

Несмотря на то, что словацкий клуб в последнее время разошелся и пошел-пошел побеждать, последнее место в Западной конференции он не занимает лишь потому, что там есть еще более падшее рижское «Динамо». И даже если «Слован» выиграет все свои оставшиеся в регулярном чемпионате матчи, то в плей-офф он все равно не попадет, но хоть будет, что вспомнить.

И уж точно словакам будет не совладать с единоличным лидером всея Востока, да еще на его льду. Который еще не набрал всей своей привычной мощи, но в процессе этом находится ближе к концу, нежели к началу. Билялетдинов все знает, все понимает, всех собак в нашем хоккее съел, и, думается, лучше всех обустроит для своих подопечных олимпийскую паузу. Которая, скажем честно, нужна Континентальной лиге, как собаке пятая нога.

К слову, в Братиславе «Слован» был практически порван на ветошь со счетом 6:3. И что, после такого кто-то может предположить, что «Ак Барс» не возьмет свое на родном льду «Татнефть-Арены»? Как говорят в Одессе, не смешите мои тапочки.

«Ак Барс» победит. Спокойно, уверенно, в основное время и с хорошим отрывом.