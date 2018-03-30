Хоккейный обозреватель Максим Лебедев специально для «Рейтинг Букмекеров» дал прогноз на противостояние в финале плей-офф КХЛ в Восточной конференции между «Ак Барс» — «Трактор». Он полагает, что в этой серии победят хоккеисты из Казани со счетом 4:1.

Если на предыдущих стадиях плей-офф Восток смотрелся интереснее и эффектнее Запада, прежде всего из-за непредсказуемости большинства своих серий, то к финалу градус интереса сместился западную сторону. Не потому что там, Западе вдруг возникла непредсказуемость (откуда ей вообще взяться в сериях с участием СКА?), а потому что на Востоке ее еще меньше.

Конечно, «Зеленое дерби» было бы куда веселее. «Салават Юлаев» в нынешнем плей-офф золотой середины не ведал, играя то как команда НХЛ, то как команда ВХЛ. Поэтому несколько доз перца они бы в дерби непременно насыпали бы. Но случилось то, что случилось, и восточный финал представляется достаточно скучным.

У «Трактора» в нынешнем плей-офф есть свой уровень. Он для Востока весьма серьезный, но против «Ак Барса» совсем не катит. Не катит настолько, что даже не особо понятно, где челябинцы могут зацепить вторую победу. Одну – ладно, один матч «барсы» на выезде отдадут, а вторую где выигрывать, в Казани, что ли?

Таким образом, результаты обеих финальных пар выглядят достаточно предсказуемыми. Но при этом на Западе весьма занимательным выглядит сам процесс, тогда как на Востоке и здесь видится скукотища и защитный хоккей для гурманов. И, вполне возможно, что «Ак Барс» даже закончит свою серию раньше, чем СКА.

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