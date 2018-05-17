Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского «Динамо», казанского «Ак Барса», комментатор «КХЛ ТВ» и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Алексей Бадюков сделал прогноз на матч Россия — Канада в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. Игра состоится в четверг, 17 мая, в Копенгагене на «Роял-Арене». Эксперт считает, что основное время матча закончится ничейным исходом, а в дополнительное время сборная России одержит победу.

По сборной России все понятно. С основными конкурентами потеряли очки, проиграли чехам со счетом 3:4 в дополнительное время, уступили шведам 1:3. В игре против сборной Швеции не реализовали большинство, хотя могли выиграть. Шведы сыграли очень расчетливо, и противостояние получилось достаточно интересным. Шведы были и сильнее, и солиднее нашей команды. Но Россия по-прежнему сильна и считается фаворитом в матче четвертьфинала против Канады и всего чемпионата в целом.

Что же касается канадцев, то у них в группе получились очень интересные игры. Уже первую встречу против американцев они проиграли, хоть и по буллитам, но при этом показав классный хоккей. В матче с аутсайдерами они достаточно просто справлялись. Исключением здесь, разве что, выступила сборная Латвии, которую канадцы с большим трудом обыграли в дополнительное время. И если уж у канадцев идет игра, то идет она, как говорится, очень хорошо. Особняком же стоит поражение от основного конкурента по группе – сборной Финляндии со счетом 1:5. После того матча уверенность у канадцев ушла. До матча они считались фаворитами, но после его окончания как таковыми в группе быть перестали. Дарси Кемпер и его сменщик Кертис Макэлинни – два слабых вратаря. Основными в своих клубах они не являются. Это проблема канадцев, которая в дальнейшем может сказаться, в том числе и с нашей сборной. Россиянам можно использовать эти моменты, а именно, как можно больше бросать, больше напрягать. Андерсу Нильссону, вратарю сборной Швеции, получилось – комбинации проходили, особенно, в большинстве. Он в конце спасал свою команду, то же самое можно использовать и в игре против канадцев, поскольку нападение мощное. Коннор Макдэвид и Райан Ньюджент-Хопкинс – вот эта связка работает. Плюс есть два бросающих защитника – Марк-Эдуард Власич и Колтон Парэйко, на них нужно обратить внимание, но и, конечно же, на Райана О Райли – это человек, который знает, как обыгрывать нашу команду. Он в прошлом году завел всю свою команду. Это настоящий командный игрок, поэтому здесь нашим ребятам нужно сыграть в такой же хоккей, как со шведами, но просто использовать свои моменты. Постараться сдержать Коннора Макдэвида каким-то образом, видеть его и поплотнее с ним отыграть.

Я думаю, что никаких изменений в составе не будет. Кошечкин – основной вратарь. Таким же составом и обойдемся на эту встречу. Я не вижу никаких препятствий, чтобы обыграть канадцев. Тем более что свой матч они будут проводить на другой поляне, в другом городе. Мы видели, что первые дни хоккеисты привыкают к новой площадке, ко льду, к температуре. Думаю, что на этом и можно будет сыграть против канадцев, ведь Россия свои матчи продолжит играть на том же льду, что и матчи группового этапа. Давайте аккуратно поставим на победу России в дополнительное время.