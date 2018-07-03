Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич сделал прогноз на матч Швеция – Швейцария 1/8 финала ЧМ-2018. Встреча состоится во вторник, 3 июля, на стадионе «Санкт-Петербург» в одноименном городе. Эксперт в предстоящем матче ставит на то, что каждый из таймов будет низовым.

«Матч на зависть для комментатора. В плане дикции! Постоянно говорить: Швеция – Швейцария или Швейцария – Швеция.

В этой паре вроде бы все очевидно. Букмекеры отдают предпочтение команде Владимира Петковича. Но вот совсем недавно эти команды играли в финале чемпионата мира по хоккею, и там все не так однозначно было, хотя шведы были явными фаворитами.

Сейчас шведы тоже вышли с первого места из тяжелой группы, причем уверенно. У них матч со Швейцарией, у которой хорошая атака. Кстати, швейцарцев не так много в этой команде. В основном все какие-то ребята, ну так скажем, этнические. У шведов команда организованная и структурная. Она умеет терпеть и ждать свой шанс.

Вообще шведы удивили, когда в отборочном цикле голландцев сняли с пробега, французов обыграли, итальянцев победили в стыковых матчах. А теперь они еще и оставили позади немцев. От этой команды можно ожидать все что угодно.

Но сложно мне дать прогноз. Не только по той причине, что фонетически команды похожи. Сложно по той причине, что в этом матче реально может быть всякое. Это игра на три результата. Но, на мой взгляд, понимая, что четвертьфинал уже рядом, до него рукой подать, команды постараются свести риск к минимуму. Они будут действовать максимально аккуратно. Шведы умеют это делать. Швейцарцы постараются подстроиться. Мы помним, как они умело играли в отборочном цикле.

На этот раз рекомендую вариант, который еще ни разу не рекомендовал на этом чемпионате мира – «тотал обоих таймов меньше 1,5 мяча». Неплохой коэффициент дают – 1,75».