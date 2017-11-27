Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского «Динамо», казанского «Ак Барса», комментатор «КХЛ ТВ» и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Алексей Бадюков сделал прогноз на матч «Динамо» Москва — «Авангард» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Эксперт считает, что в предстоящем матче омичи победят.

В первом матче в сезоне динамовцы победили в Омске с минимальным счётом. И в прошлом году в гостях «Динамо» победило «Авангард», но в Москве сильнее были омичи. Вообще бело-голубые в гостях смотрятся более убедительно, на мой взгляд.

У «Авангарда» идёт гостевая серия. Неудачно сложились два последних матча, проиграли, в частности, в Минске по буллитам. Теперь бы надо встать на победные рельсы.

Не жду большого количества голов, закрытая игра будет. Обе команды не любят раскрываться, больше играют на контратаках, от соперника. Многое решит большинство. А оно, как мне кажется, получше всё-таки у «Авангарда». Ну и дома «Динамо» совсем уж закрыто сыграть не сможет. А это зачастую мешает москвичам. Так что здесь ставлю на победу гостей. Вполне вероятно, что она будет добыта за пределами основного времени — в овертайме или по буллитам.