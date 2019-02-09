Фристайл 09 февраля 2019 11:42 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Россиянка Смирнова остановилась в шаге от пьедестала на чемпионате мира по фристайлу

В Парк-Сити (США) проходит чемпионат мира по фристайлу.

В соревнованиях по могулу у женщин россиянка Анастасия Смирнова показала четвертый результат. Первое место заняла представительница Казахстана Юлия Галышева. Серебро завоевала австралийка Джакаре Энтони. Тройку лучших замкнула француженка Перрин Лаффон. 16-летняя Смирнова впервые принимала участие в чемпионате мира. Парк-Сити, США

Чемпионат мира по фристайлу

Женщины, могул 1. Юлия Галышева (Казахстан) — 79,14.

2. Джакаре Энтони (Австралия) — 78,99.

3. Перрин Лаффон (Франция) — 78,70.

4. Анастасия Смирнова (Россия) — 72,67.