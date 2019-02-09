Россиянка Смирнова остановилась в шаге от пьедестала на чемпионате мира по фристайлу - Советский спорт
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Фристайл09 февраля 2019 11:42Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Россиянка Смирнова остановилась в шаге от пьедестала на чемпионате мира по фристайлу

В Парк-Сити (США) проходит чемпионат мира по фристайлу.

В соревнованиях по могулу у женщин россиянка Анастасия Смирнова показала четвертый результат.

Первое место заняла представительница Казахстана Юлия Галышева. Серебро завоевала австралийка Джакаре Энтони. Тройку лучших замкнула француженка Перрин Лаффон.

16-летняя Смирнова впервые принимала участие в чемпионате мира.

Парк-Сити, США
Чемпионат мира по фристайлу
Женщины, могул

1. Юлия Галышева (Казахстан) — 79,14.
2. Джакаре Энтони (Австралия) — 78,99.
3. Перрин Лаффон (Франция) — 78,70.
4. Анастасия Смирнова (Россия) — 72,67.

#смирнова анастасия#Объединенный чемпионат мира по фристайлу и сноуборду
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